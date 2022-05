“Alla Venere un albergo cinque stelle di riferimento per tutta la provincia”

“Alla Venere Azzurra stiamo chiudendo l’accordo con i proprietari che hanno comprato la Rta, struttura già costruita e ora chiusa. Sono venuti qua dalla nostra amministrazione e hanno chiesto di poterla trasformare in appartamenti. Noi abbiamo detto: siamo anche disponibili a una scelta del genere se comprate anche il terreno a fianco e realizzate l’albergo che lì doveva essere realizzato, e quando ce lo consegnerete gli immobili della Rta diventeranno residenziali. Questo l’accordo preso, un accordo importante. Se andrà a buon fine avremo un albergo di qualità molto elevata, necessario in tutta la provincia della Spezia”. Così oggi pomeriggio il sindaco Leonardo Paoletti nel corso dell’incontro con l’Università delle Tre Età tenutosi in sala consiliare e dedicato ai progetti per il futuro di Lerici. “Lungo Viale San Bartolomeo – ha proseguito il primo cittadino – abbiamo il cosiddetto Miglio Blu, sul quale sorgono i cantieri della nautica più importanti del mondo, che devono ospitare tecnici e clienti in Versilia perché in provincia non c’è un albergo all’altezza, se si esclude il Santa Caterina di Sarzana, che però tra Fincantieri e cantieri è pieno per i prossimi dieci anni. Lerici ha tanti alberghi di qualità, ma con questo accordo avremmo anche un cinque stelle di riferimento per tutta la provincia”.

