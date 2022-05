Antenna di via Fortino, affisso il cartello di cantiere

Mentre ieri Comune, residenti e consulte territoriali hanno avviato il percorso partecipativo che porterà alla stesura del nuovo piano antenne di Sarzana, questa mattina in via Fortino sono comparsi i cartelli di cantiere nel terreno che il privato ha messo a disposizione di Cellex. Una mossa inattesa che potrebbe far pensare ad un imminente avvio dei lavori di installazione dell’antenna contro la quale ormai da un anno si battono gli abitanti della zona. Il Comune dal canto suo ha subito sottolineato il mancato rispetto dell’ordinanza di sospensione dei lavori dopo la precedente movimentazione di terra nell’area recintata. Sospensione che, secondo l’ente, è ancora valida nonostante la recente sentenza del Tar in quanto a Palazzo Roderio non risultano ad oggi opere di messa in sicurezza del versante e pertanto lo stato dei luoghi non sarebbe più coerente con quello del progetto.

