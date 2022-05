Canovi sul futuro di Thiago: “Ha due anni di contratto, parleremo con la proprietà”

“Ha un contratto di due anni con lo Spezia, la proprietà ha detto che ci sarà un incontro a breve e da là non vedo perché non ci siano i presupposti per non andare avanti. Si parlerà di quanto accaduto quest’anno e poi si vedrà”. Lo ha detto a TMW Alessandro Canovi, procuratore di Thiago Motta quando questi era un calciatore e molto vicino al tecnico brasiliano. “Il mercato chiuso? Forse ha unito anche di più, il problema è nato per un ritiro praticamente non fatto per tanti casi di Covid e poi certe voci non hanno aiutato tanto. E’ stata una triangolazione perfetta società-tecnico-tifosi che ha portato a una salvezza che sembrava molto difficile”.

