Carlo Barbieri e Daniele Biacchessi a Riomaggiore per parlare di mafia

Dopo il successo per l’incontro con lo scrittore, poeta e attivista ambientale Andri Snær Magnason, prosegue la rassegna culturale ‘Castello di Parole’. Cresce l’attesa per il quinto appuntamento, che avrà luogo giovedì 19 maggio, alle ore 17.30, sempre sulla terrazza del castello di Riomaggiore. Ospiti l’autore del libro ‘Le mani in pasta. Le mafie restituiscono il maltolto’ Carlo Barbieri e il regista del film ‘Le mani in pasta – Le esperienze sui terreni confiscati alle mafie’ Daniele Biacchessi.

La rassegna di eventi culturali è organizzata dal Comune di Riomaggiore con l’obiettivo di invitare scrittori nazionali, internazionali, affermati o emergenti, per valorizzare i borghi attraverso il sostegno e la promozione di iniziative dall’alto valore sociale e culturale, in grado di arricchire la comunità e di suscitare interesse in tutti coloro che arriveranno da fuori per partecipare a questi appuntamenti, capaci di offrire stimolanti dibattiti e importanti occasioni di riflessione.

... » Leggi tutto