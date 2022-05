Genova. Ha parlato per circa due ore l’ex direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Riccardo Ferrante, davanti al giudice per le indagini preliminari Claudio Siclari che lo ha interrogato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi universitari ‘su misura’ per favorire amici e parenti.

... » Leggi tutto