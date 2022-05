Fiamme in un rimessaggio lungo il Magra, in corso operazioni di bonifica

Proseguiranno per alcune ore le operazioni di bonifica dell’area di via Manzoni ad Ameglia dove nel pomeriggio è divampato un incendio che ha fatto alzare una densa colonna di fumo nero avvistata da diverse zone della Val di Magra. Le fiamme ora domate – la cui origine è ancora da accertare – si sono sviluppate nella zona in cui sono presenti dei rimessaggi sulla sponda del Magra e hanno interessato anche materiale plastico e navale. Sul posto sono subito intervenuti Vigili del Fuoco della Spezia e Sarzana, Carabinieri di Ameglia e forestali di Sarzana oltre all’assessore alla protezione civile Cervia e la vicesindaco Fontana. Al momento dal punto di vista sanitario non è stato necessario adottare alcun provvedimento mentre il personale dei Vigili del fuoco è al lavoro per stabilire le cause dell’incendio e il tipo di materiale andato distrutto. Non ci sono stati né feriti né intossicati.

