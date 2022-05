Il toro Manaj ha convinto tutti, ma c’è da lavorare su un ingaggio da Barcellona

Il giorno in cui Gian Piero Gasperini si è opposto alla cessione in prestito di Piccoli, per lo Spezia si è chiusa una porta e si è aperto il proverbiale portone. Tra un mese scatta la finestra utile per esercitare le opzioni sui contratti di prestito che contengano una clausola di riscatto del cartellino e Riccardo Pecini ci arriva con due dossier aperti. Uno riguarda Kevin Agudelo dal Genoa e l’altro riguarda ovviamente Rey Manaj dal Barcellona.

... » Leggi tutto