Imperia. Trasferta piemontese per gli atleti Ok Club sabato 14 maggio a Novi Ligure dove si è svolta la 36a edizione del Trofeo Internazionale città di Novi. La squadra del sodalizio imperiese non poteva mancare a questo appuntamento che raccoglie numerosi atleti provenienti soprattutto da Liguria, Piemonte e Lombardia.

... » Leggi tutto