La Locandiera secondo gli Evasi, venerdì e sabato al Dialma

Fresco del recente Premio Speciale della Giuria al Concorso Nazionale F. Rafanelli di Pistoia “Locandiera” della Compagnia degli Evasi arriva in scena al Teatro Dialma Ruggiero a La Spezia, venerdì 20 e in replica sabato 21 maggio 2022 alle ore 21:15. Un omaggio al capolavoro “La Locandiera” di Carlo Goldoni, di cui Marco Balma, storico regista della compagnia, ne cura una originale riduzione ed adattamento. In scena gli attori Carolina Sani, Davide Grossi, Simone Tonelli, Elena Mele, Nicoletta Croxatto, Laura Passalacqua, Marcella Tundo, e Marco Balma stesso che ne ha curato anche la regia: . In questo atto unico di un’ora e venti minuti, le luci sono curate da Luigi Gino Spisto, mentre Annamaria Vaccaro seguirà gli effetti sonori; costumi e scenografie sono a cura della Compagnia degli Evasi. E’ consigliata la prenotazione telefonica al numero 3358254436

