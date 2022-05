Malore in casa, muore una 70enne

I Vigili del Fuoco sono entrati in casa ma ormai non c’era più niente da fare. E’ accaduto questo pomeriggio quando al comando di Via Antoniana è arrivata una segnalazione per un’apertura porta in Via Migliari. All’interno dell’appartamento abitava una donna, ultrasettantenne, che non rispondeva ai familiari. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato, hanno aperto la porta e trovato la donna a terra priva di sensi. Hanno provato a vedere se respirasse, sul posto erano presenti anche un’ambulanza e i militi del 118. Le manovre rianimatorie si sono rivelate vane. In Via Migliari sono arrivati anche i carabinieri. La donna sarebbe stata colpita da un malore rivelatosi fatale.

