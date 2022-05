Murolo (Fdi): “Liguria pride prima delle elezioni? No, grazie”

Genova. “Genova non sfugge alla propaganda pro-gender e LGBT. Si celebra la “giornata internazionale contro l’ omolesbobitransfobia (da scrivere tutto attaccato, a credere al neo-lessico del quotidiano cittadino) ed avremo una strada color arcobaleno nel centro storico genovese, vicino ai Giardini Luzzati. Come se la città – e in particolare il suo degradato centro storico – non avessero altri problemi e altre priorità che la lotta contro inesistenti discriminazioni per motivi di “genere” e “orientamento sessuale”, per dirla ancora nella neolingua politicamente corretta”.

... » Leggi tutto