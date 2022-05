Passo del Rastrello, simbolo di lotta partigiana. Venerdì il ricordo al monumento

Venerdì 20 maggio alle 10 al Passo del Rastrello, manifestazione che ricorda i valori della Resistenza e della lotta partigiana nel territorio che interessa la 4° zona operativa. L’appuntamento è nei pressi del Monumento Pace e Libertà, vicino alla foce dei tre confini tra le province della Spezia, Massa Carrara e Parma, e che ben rappresenta gli interventi e i sacrifici di quelle popolazioni durante il periodo bellico.

PROGRAMMA

Ore 10: Inno d’Italia

Per le associazioni della Resistenza della Provincia di Massa Carrara, sarà presente il Presidente Provinciale dell’ANPI Ferdinando Sanguinetti con Labaro dell’ ANPI Provinciale di Massa Carrara

Saluti:

Cristian Petacchi – Sindaco di Zeri

Malachina Mauro – Presidente ANPI di Zeri

Nicola Iannalfo – Dirigente Scolastico della Val di Vara

Marco Traversone – Sindaco di Sesta Godano

Simone Sivori – Sindaco di Zignago

Gianni Lorenzetti – Presidente della Provincia di Massa Carrara

Antonino Volpe – Capo di Gabinetto Prefettura di Massa Carrara

A seguire intervento di Giorgio Pagano – Co Presidente del Comitato Unitario della Resistenza

Per la Prefettura della Spezia interverrà Roberto Pullara – Vice Capo di Gabinetto

Gli studenti delle Scuole di Zeri saranno coordinati per la musica dal professor Bianchi, quelli di Sesta Godano dal professor Bugliani e per il Comune di Zignago interverranno le Scuole Elementari. I sindaci sono invitati a partecipare con fascia e ad inviare il Gonfalone. In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione si terrà nella Sala Consigliare del Comune di Zeri a Patigno..

