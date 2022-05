Peste suina, è vero allarme nazionale. E da Sassello sì alla cattura con gabbie e abbattimenti

Sassello. I nuovi casi scoperti a Roma e nel Lazio rialzano i livelli di allarme sull’emergenza peste suina, ormai alla ribalta nazionale, al centro del dibattito e delle polemiche. Dal savonese, precisamente nel Comune di Sassello, si è voluto rompere gli indugi e agire direttamente per contrastare la diffusione del virus tra i cinghiali e le sue conseguenze per le zone dell’entroterra e le sue attività di allevamento e agro-turistiche: una ordinanza sindacale che concede il via libera alla cattura con le gabbie, nell’ambito di una sinergia tra la stessa Vigilanza Regionale e faunistica e la polizia locale, autorizzando gli abbattimenti nel territorio di competenza, mantenendo anche un costante coordinamento operativo con gli organi e le autorità pubbliche e sanitarie in campo per la situazione legata alla massiccia presenza di ungulati.

