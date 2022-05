Platek brinda con la stampa e si prepara per il Tas. Risposta entro la terza settimana di giugno

“Ringrazio davvero tutti voi per il supporto e credetemi: non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione ancora in serie A”. Firmato mister Philip Platek. Dalle gioiose esultanze senza freni sul terreno della Dacia Arena, coinvolto dal gruppo dei giocatori come un compagno di squadra, a un brindisi con la stampa locale per celebrare una salvezza che da queste parti vale quanto uno Scudetto. Il tutto aspettando l’arrivo del fratello Robert e famiglia previsto per venerdì per godersi insieme l’ultima gara dell’anno contro il Napoli e qualche giorno di meritate vacanze in giro per l’Italia prima di concentrarsi sulla prossima partita, molto importante, che non si giocherà su un campo di calcio. L’appuntamento a Losanna, sede del Tas, aggiorna l’agenda del club: stavolta la palla che rotola non c’entra e infatti subito dopo la partita contro i partenopei di Luciano Spalletti, Via Melara ordinerà il rompete le righe al gruppo squadra mentre in sede si continuerà a lavorare. Tempi stretti, ancor più stretti del solito, visto che il mondiale invernale esclude l’Italia dalla competizione ma obbliga comunque anche il campionato di serie A a fermarsi per più di un mese. Ecco perché il ritiro sarà anticipato di due settimane e la stagione partirà ai primi di agosto: da questo punto di vista la società si è già mossa e sono già stati fatti alcuni sopralluoghi in Trentino e presto si arriverà ad una decisione su una delle tante pregevoli strutture della zona alpina.

