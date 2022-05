Salt valorizza l’area archeologica di Luni con cartellonistica storico-turistica sull’A12

Il completo rinnovamento della segnaletica stradale per le aree di sosta “Antica Luni” lungo il tratto dell’A12 tra Sarzana e Carrara e l’installazione di nuovi cartelloni pubblicitari nelle cinque aree di servizio nel tratto autostradale tra Liguria di levante e Toscana (Brugnato ovest, Melara, Magra ovest, Monte Quiesa, Versilia est). E ancora, un suggestivo video emozionale nei locali food delle suddette aree di servizio, cartelli Touring in entrambe le carreggiate e nuove indicazioni sui cartelli autostradali in uscita a Carrara. Sono gli interventi realizzati da Salt, concessionaria autostradale del Tronco Ligure Toscano e del Tronco Autocisa, in stretta collaborazione e con l’indispensabile supporto storiografico del Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Liguria, per promuovere il collegamento pedonale tra l’autostrada A12 e l’area archeologica di Luni, dove è possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale di Luni e le vestigia dell’antica colonia romana di “Portus Lunae”, la città citata anche da Dante nel XVI canto del Paradiso.

... » Leggi tutto