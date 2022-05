Si fingono i proprietari di uno scooter e vanno a Porto Venere, denunciati due sedicenni

Una chiave dimenticata su uno scooter è il punto di partenza di una vicenda finita con una doppia denuncia a carico di due ragazzi di soli 16 anni. Passando in Via Diaz, avrebbero notato un biglietto lasciato su un mezzo in sosta: “Per il proprietario: ho trovato la chiave inserita nel quadro e l’ho lasciata al signor…”, questo più o meno il tenore del messaggio. Non ci avrebbero a quel punto pensato due volte: recatisi dal custode e spacciandosi per i proprietari, si sarebbero fatti consegnare le chiavi e poi, guidando quello scooter, avrebbero passato alcune ore.

