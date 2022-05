Spezia di nuovo in campo a Follo dopo la festa, Leo Sena ha iniziato i test atletici

C’è uno Spezia celebrato che è andato in campo e che domenica chiuderà un’altra grande stagione di serie A con protagonisti vecchi e nuovi che hanno festeggiato sabato sera al Ferdeghini di ritorno da Udine e continueranno a farlo anche domenica nel contesto della gara di commiato contro il Napoli. Ma c’è anche chi come Leo Sena, per tutto questo tempo ha dovuto guardare gli altri, fermato da una serie di complicazioni dovute al cosiddetto long Covid. Una mancanza che ha molto penalizzato lo Spezia e che ha portato Thiago Motta a provare diversi giocatori in quel ruolo, fino all’intuizione di Jakub Kiwior.

