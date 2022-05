Spezia-Napoli, stop alla vendita online dei biglietti di curva

Nuove direttive emanate dopo il GOS tenutosi ieri sera. I biglietti per le due curve saranno venduti solo di persona, attraverso i punti vendita del circuito Vivaticket, a partire da questa mattina. Quindi per sedersi in Curva Piscina e Curva Ferrovia bisognerà presentarsi in uno dei rivenditori delle province della Spezia e di Massa Carrara e non sarà più necessario essere in possesso della Eagle Card. Prosegue invece la vendita anche online per i settori Gradinata e Tribuna

