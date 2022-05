Tornano le prepalio, domenica prima gara stagionale a Tellaro

Dopo due anni di stop per motivi legati all’emergenza covid tornano finalmente le prepalio. Sta per avere inizio la nuova stagione remiera che ci condurrà al 97esimo Palio del Golfo, in programma per domenica 7 agosto. La prima gara della stagione si svolgerà domenica 22 maggio a Tellaro, organizzata dalla borgata G. Battistelli sotto l’egida del Comitato delle Borgate e della Lega Canottaggio Uisp dei presidenti, rispettivamente, Massimo Gianello e Andrea Tarabella.

