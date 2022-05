Imperia, i bambini della scuola dell’Infanzia di via Vecchia Piemonte scoprono l’arte antica della brillatura del riso

Imperia. Dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Novaro e l’IIS G. Marconi di Imperia è stato organizzato un pomeriggio per i più piccoli dedicato alla macchina antica per la lavorazione del riso. Giovedì scorso i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia di Via Vecchia Piemonte hanno passato un pomeriggio differente nel loro giardino, alla scoperta della lavorazione del riso. La piccola lezione è stata tenuta all’interno del percorso conoscitivo dedicato ai semi, durante il quale i bambini hanno imparato, giocando, a riconoscerli e a manipolarli.

