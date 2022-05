I preparativi per il primo pride tutto spezzino non si fermano. In provincia è già tutto pronto per alcuni eventi che accompagneranno la città alla data del 15 giugno quando esploderanno i colori della bandiera contro ogni discriminazione. La Spezia Pride è organizzato dall’associazione di volontariato Rete Anti Omofobia e Transfobia insieme ad Arci, Arci Canaletto, Cgil e Uds.

