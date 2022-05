Lerici, Paoletti: “Parcheggi interrati fondamentali, chi dice altro non sa di cosa sta parlando”

Parcheggi interrati tra i temi affrontati ieri dal sindaco Leonardo Paoletti nel corso dell’incontro con l’Unitre dedicato ai futuri progetti per Lerici. “L’idea di offrire un parcheggio a chi viene da fuori – ha detto il primo cittadino – deve andare di pari passo con l’idea di risolvere il più possibile i problemi anche per i residenti. Nel momento in cui si realizza una infrastruttura, questa deve dare una duplice risposta. E deve essere una risposta complessiva, perché nel momento in cui si investono soldi del bilancio pubblico e si fanno interventi sul territorio, questi interventi devono essere risolutivi, altrimenti si sono fatte valutazioni errate. L’idea è creare parcheggi interrati, che non producono inquinamento paesaggistico e soprattutto danno risposte numericamente importanti, perché in uno spazio limitato, realizzando più piani, moltiplico i posti auto che possono stare in una piazza. Per Lerici i parcheggi interrati sono fondamentali, chi vi dice altre cose non sa di cosa sta parlando. I parcheggi interrati in tutto il mondo sono elemento di valorizzazione del territorio”.

