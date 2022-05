L’Iren Genova Quinto sfiora l’impresa a Siracusa: finisce 6 a 5

Genova. L’Iren Genova Quinto va vicino a bissare l’impresa alla “Caldarella” di Siracusa. Dopo aver battuto l’Ortigia in gara 1 6-5 ed essere stati regolati 13-7 sabato scorso alla “Marco Paganuzzi” di Albaro, i ragazzi di Jonathan Del Galdo nella “bella” dei play off per il 5° e 8° posto di serie A1, giocata nuovamente in terra siciliana, perdono di una sola lunghezza, 6-5, arrivando vicinissimi a potersi giocare il tutto per tutto ai tiri di rigore.

