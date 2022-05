Meeting di Savona, parla Stefano Mei: “C’è un’influenza positiva”

Savona. Una meravigliosa giornata di sport è avvenuta oggi nella nostra provincia, arricchita dalla presenza di figure importanti dello sport italiano, una su tutte quella del campione olimpico che tanto ha fatto appassionare gli sportivi italiani: Marcell Jacobs.

Presente alla manifestazione anche il presidente della Federatletica, Stefano Mei, che ha così commentato l’attuale situazione dell’atletica italiana: “Conto che questi ragazzi di oggi dimostrino ogni anno che i risultati di Tokyo non siano stati un caso, da qui sino ad arrivare a Parigi. Non si parla soltanto di campioni olimpici ma anche dei bei percorsi che stanno facendo quelli immediatamente dietro, che magari sono arrivati in semifinale alle Olimpiade o hanno fatto anche solo presenza e, con il lavoro, stanno procedendo bene in quel processo di emulazione che porta a grandi risultati”.

