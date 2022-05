Rsa nell’area ex Ip, Grazzini: “Società in liquidazione, Peracchini chiarisca chi c’è dietro l’operazione”. Baldino: “Bonifica da completare”

“Con un colpo che calcisticamente avremmo definito in zona Cesarini, nell’ultimo Consiglio comunale del suo mandato, Peracchini ha cercato di mettere a segno la realizzazione di una Rsa dei sogni: ha presentato una variazione a volumi edificabili di un’area che giorni dopo sulla stampa ha presentato come un edificio di 5 piani con 145 stanze di cui 45 dedicate ai disabili e 100 ai non autosufficienti. Dove sarà realizzato? Nell’ex area Ip. Quando sarà costruito? A breve, anzi ormai è quasi pronto…”. Ironizza così Massimo Baldino Caratozzolo, consigliere comunale uscente e candidato della lista civica di Nanni Grazzini sindaco, che pone una domanda a cui fa seguire una facile risposta: “Altrimenti, perché annunciarlo con tanta enfasi? Perché in campagna elettorale vale tutto. Ma al di là delle battute – prosegue Baldino – è appena il caso di ricordare che su quell’area pende la spada di Damocle di una bonifica tutt’altro che completata. Anzi bloccata ormai da anni da beghe legali legate a un fallimento e con una fidejussione che non è stato possibile escutere”.

Sul tema interviene anche il candidato sindaco Nanni Grazzini: “E’ mio dovere rilevare che in questa operazione qualcosa non torna: la società a cui Peracchini ha attribuito tramite la stampa l’esecuzione dei lavori di costruzione del bene, risulta in liquidazione ormai dal lontano 2016. Insediamenti produttivi Antoniana era costituita per due terzi da Spedia (società anch’essa in liquidazione) e da un terzo delle azioni di proprietà del Comune. Appare evidente che nessuna di queste società può realizzare la costruzione dell’immobile e che l’operazione sia stata costruita ad arte per cedere l’area di proprietà a un privato che costruirà il tutto senza la trasparenza necessaria per un’operazione del genere e senza un briciolo di richiesta di manifestazione pubblica d’interesse visto che le società sono di natura giuridica privata ma di azionariato pubblico. Forse su questa operazione – conclude Grazzini – sarebbe utile un ripensamento, evitando che il tutto venga bloccato a scapito della reale necessità della Rsa da parte della cittadinanza e chiarendo e chiarendo chi si nasconde dietro all’acquisto dell’area”.

