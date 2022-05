Sanremo, pronto il velox sull’Aurelia bis. Liguria Popolare: «Alzare il limite di velocità a 90 km/h»

Sanremo. Troppi incidenti sull’Aurelia bis, arriva il primo velox fisso. Entrerà in funzione al più tardi nei primi giorni di giugno, l’autovelox in corso di istallazione da questa mattina all’uscita della galleria della Valle Arma, proseguendo in direzione Sanremo centro, poco prima dello svincolo per il mercato dei fiori e l’outlet The Mall. Intanto da Sanremo il gruppo di minoranza Liguria Popolare, con i consiglieri Andrea Artioli e Giampiero Correnti, ha presentato un ordine del giorno nel quale impegna sindaco e giunta comunale a chiedere all’amministrazione provinciale e all’Anas di «non procedere all’installazione dell’autovelox previsto fintanto che il limite di velocità non sia elevato a 90 km/h».

