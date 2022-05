Torneo Ravano, oggi le premiazioni: dopo due anni di pandemia il ritorno alla normalità

Genova. “Oggi siamo più che mai felici di vedere una manifestazione così importante, per il mondo dello sport ma anche per quello della scuola, tornare finalmente in presenza. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, i bambini degli istituti liguri erano stati costretti a rinunciare a quello che ormai è diventato un appuntamento classico dello sport regionale, una manifestazione sportiva che sa trasmettere i valori della lealtà, dell’inclusione e della socialità. La soddisfazione più grande è quella di vedere nuovamente il sorriso stampato sui loro volti, e non solo per la felicità di giocare a tennis, rincorrere un pallone o praticare qualunque attività sportiva ma perché oggi anche i più piccoli, grazie alla scienza, hanno potuto riappropriarsi della propria socialità tornando ad imparare anche le regole del vivere insieme. Regole che spesso il mondo dello sport riesce a trasmettere anche attraverso il divertimento”. Così il presidente della Regione Liguria che questa sera al Torneo Ravano ha premiato le vincitrici del calcio femminile. Alla kermesse era presente anche l’assessore regionale all’Istruzione che ha premiato le vincitrici del volley femminile.

