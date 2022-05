Via Fortino, Pd: “Amministrazione continua a collezionare pessime figure”

“Sulla vicenda dell’antenna Wind che ha – tacendo – approvato a ridosso della Fortezza di Castruccio, l’Amministrazione Ponzanelli continua a collezionare pessime figure. Ieri, dopo che i responsabili di Wind avevano riferito che – forti del silenzio/assenso comunale e della pronuncia del TAR – a breve avrebbero iniziato senza ulteriori indugi il lavoro, la Sindaca ha convocato i presidenti delle Consulte territoriali e il Comitato di via Fortino “per arrivare a una piena condivisione del piano delle antenne e all’individuazione di eventuali nuovi siti per gli impianti”. È noto che l’iter di approvazione del Piano delle Antenne era già stato avviato dalla passata amministrazione, e che il Centrodestra – insediatosi nel 2018 – per quasi quattro anni ha lasciato la pratica nel cassetto. È anche noto che la puntuale approvazione del Piano delle Antenne avrebbe certamente scongiurato l”assalto’ alla Fortezza di Castruccio. Ed è noto ancora che un tempestivo interessamento della competente Soprintendenza da parte dell’Amministrazione Ponzanelli avrebbe egualmente giovato non poco.

Invece Sindaca ed assessore Campi (ancora una volta ‘sorrette’ sul tema dal presidente Rampi) hanno convocato i rappresentanti dei quartieri e hanno fatto mostra di volerli finalmente coinvolgere nell’iter della tanto attesa redazione del Piano delle antenne, ovvero – in sostanza – nella scelta del diverso sito sul territorio comunale in cui l’antenna in contestazione potrebbe trovare ospitalità. Le consuete vaghe promesse di impegno, l’assicurazione che il Comune proverà ad impugnare la sentenza del Tar, la favola di un canale di trattativa ancora in piedi con Wind… Ancora fuffa.

Tanto è vero che, il giorno dopo, Wind ha fatto posizionare nel luogo previsto per l’installazione dell’antenna i cartelli che segnalano l’attivazione di un cantiere. Alla svelta. E proprio lì, alla Fortezza. Altro che tavoli di confronto. Altro che attendere pazienti il Piano delle antenne. L’Amministrazione è rimasta stordita e ha provato smarrita a richiamare un suo remoto provvedimento, l’unico assunto in tutti questi mesi, un’ordinanza che colpisce la preliminare movimentazione di terra compiuta nel sito in questione. Una sospensione che, secondo il Comune, sarebbe ancora valida.

Ma un provvedimento certamente non in grado di risolvere il problema. E’ un po’ come pensare di fermare un treno in corsa cospargendo i binari di colla. O come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati…”

