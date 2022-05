A Zeri ritorna l’antica tradizione della transumanza

Una stagione estiva ricchi di eventi è quella che si appresta a proporre Zeri. Il primo appuntamento, il 5 giugno, è dedicato ad una delle più antiche e sentite tradizione della cultura popolare e contadina, la “transumanza”. Sulle vie e i sentieri dell’appennino, gli allevatori con i loro cavalli e cani migravano il bestiame nei pascoli più verdi e freschi della montagna. Una tradizione che nelle valli zerasche è ancora conservata grazie alla passione dell’Azienda agricola Rubini. Paolo, il figlio Diego e i loro collaboratori, guidano la mandria verso i pascoli oltre Zum Zeri. Per l’occasione sarà possibile, anche agli appassionati seguire la transumanza, conoscere e vivere una antica tradizione popolare al contatto con la natura. Per venire incontro alle esigenze degli appassionati, vengono proposte due possibilità: per chi desidera partecipare a tutto il percorso, appuntamento alle ore 8.30 presso il rifugio di Zum Zeri da dove si verrà accompagnati in località Chiosa a circa 800 mt di altitudine dove la mandria sarà raggruppata per avviarsi verso il monte. Un percorso di circa 8 Km sui crinali e prati dello zerasco, con una sosta in loc. Zanzala ai piedi del passo dei 2 Santi, ad una quota di circa 1300 slm. La seconda possibilità prevede ritrovo e partenza alle 11 da Zum Zeri per raggiungere la località Zanzala dove tutti insieme si accompagnerà il bestiame per gli ultimi 2 Km verso il passo dei Due Santi. Raggiunta la vetta, chi vorrà potrà pranzare al rifugio o sui prati. L’iniziativa si terrà sotto l’egida di AICS. Nel pomeriggio, da Zum Zeri, tutti potranno assistere al passaggio delle mandrie, ballare il tradizionale liscio toscano o gustarsi gli ottimi prodotti della locale gastronomia. Per informazioni e prenotazioni 334.7190672

