Antonio Cassano sul Genoa in Serie B: “Acquisti che non conoscevano la A, il derby mancherà”

Antonio Cassano boccia il mercato condotto dal direttore sportivo Johannes Spors e sottolinea come la città di Genova, dove vive, sentirà la mancanza della stracittadina, un piccolo campionato nel campionato. L’ex fantasista blucerchiato ha parlato della stagione dei rossoblù in occasione di una puntata della Bobo TV, format in diretta in cui gli ex calciatori Christian Vieri, Daniele Adani e Nicola Ventola commentano tutti i fatti più rilevanti del calcio italiano ed europeo.

