Grande soddisfazione per Francesco “Chicco” Berretta. Il fantasista della Cairese è stato, infatti, convocato dal Napoli presso il centro sportivo di Castel Volturno per svolgere alcune sedute di allenamento. Approdato ieri in Campania, rimarrà fino a domani. Il classe 2005 si sta allenando con la formazione under 17 degli azzurri.

