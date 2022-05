Celiachia, lunedì i medici del Gaslini rispondono a docenti e genitori in un webinar

Genova. Appuntamento finale della campagna istituzionale di awareness Conoscere e riconoscere la celiachia a scuola: lunedì 23 maggio, dalle 15.00 alle 16.00, è in programma sul sito Internet dell’IRCCS G. Gaslini (www.gaslini.org) il webinar a favore di docenti e genitori. In occasione di questo evento, inserito nel calendario delle iniziative liguri della Settimana Nazionale della Celiachia www.settimanadellaceliachia.it, i pediatri specialisti risponderanno in diretta video a richieste di chiarimenti e forniranno indicazioni sui comportamenti corretti da seguire, utili per la tutela della salute infantile, a scuola ed a casa. Le iscrizioni sono aperte, per partecipare scrivere a pediatria3@gaslini.org specificando Campagna Awareness Celiachia.

