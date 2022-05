Concerto di beneficenza al castello di Lerici: “Noi vogliamo sentire il suono degli strumenti non dei cannoni”

I giovani del neo costituito Leo Club della Spezia danno appuntamento per venerdì 20 maggio al Castello di Lerici per un concerto di beneficienza per la pace con sul podio saliranno dieci ragazze e ragazzi entusiasti. Questi i loro nomi: Alessandro Borrini, Emma Bragazzi, Evangelina Brondi, Marta Leonardi, Emanuele Menga, Davide Raffi, Gabriele Solinas; Eleonora Sparavelli, Samuele Tricarico, Filippo Tufi. Saranno eseguite musiche di Handel, Puccini, Ravel e… molti altri. L’evento si svolge con il patrocino del Comune di Lerici e dei Lyon Club. Per l’occasione si svolgerà anche una lotteria il cui ricavato sarà devoluto al popolo ucraino. “Questo nostro evento – commenta il presidente del Leo Club La Spezia Francesco Millepiedi – è dedicato alla speranza che un giorno il mondo non veda più guerre. Oggi, purtroppo, vediamo tanti conflitti terribili, come quello in Ucraina, ma noi vogliamo sentire il suono degli strumenti non dei cannoni”.

