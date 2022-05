“Consulta del Centro Storico assolutamente contraria all’ipotesi di un’antenna in via Marinai d’Italia”

Si terrà venerdì 27 maggio l’incontro fra i rappresentanti delle consulte territoriali di Sarzana, la giunta e un rappresentante di WindTre, operatore interessato ad installare una nuova antenna sul territorio cittadino. Intanto in queste ore Giovanni Fiore, presidente della consulta del Centro Storico ha voluto ribadire con una nota la posizione – sua e dell’organo che rappresenta – in merito all’ipotesi dell’installazione di un impianto in via Marinai d’Italia, fra il viale XXI Luglio e Piazza Vittorio Veneto. Area che sarebbe stata indicata – insieme a quella di Sarzanello – come alternativa a Via Fortino nei pressi della Fortezza.

“Mi sarei aspettato una ferma smentita da parte della giunta – afferma Fiore – ma sono stato addirittura convocato dal sindaco per lunedì per considerare questa eventualità. Poiché tutti i membri della Consulta Territoriale del Centro Storico sono assolutamente concordi nell’opporsi all’installazione di una nuova antenna in Via Marinai d’Italia che, tra le tante considerazioni che si potrebbero fare, andrebbe oltretutto ad aggiungersi a quella già esistente in Via Landinelli ad una distanza di appena 100 metri in linea d’aria circa, mi è parso doveroso far immediatamente presente al Sindaco la ferma volontà della Consulta”. Una convocazione quella della consulta del Centro Storico per lunedì che arriva a una settimana dalla riunione in sala consiliare alla quale hanno preso parte tutti i presidenti degli organi territoriali di Sarzana.

