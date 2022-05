Domani, venerdì 20 maggio, ore 10.30, presidio presso la Prefettura in occasione dello sciopero nazionale indetto dai sindacati di base Cub, Sgb, Usi Cit, Cobas, Unicobas, Adl, Usi, Si Cobas e Slai Cobas. Manifestazioni previste in più citta italiane. “Se non ora quando: contro un’economia di guerra che taglia salari e diritti”, il motto della mobilitazione.

