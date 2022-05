Emergenza sanità, Sanremo processa Toti. Biancheri: «Più soldi per attrarre i medici»

Sanremo. «Proporrò ai sindaci dell’Asl1 e al presidente Giovanni Toti di avviare un percorso comune per reperire più fondi da destinare alle assunzioni del personale sanitario, per attrarre medici ed infermieri in Liguria e soprattutto a Ponente dove scontiamo una grave carenza di operatori e di strutture d’eccellenza. Il problema della mancanza delle risorse umane è la priorità che la politica deve impegnarsi ad affrontare. Ci vuole un atto forte da parte della Regione per andare in soccorso delle Asl liguri». Ha esordito così il sindaco Alberto Biancheri, nel corso del consiglio comunale monotematico di questa sera, in cui le minoranze di centrodestra e Movimento 5 Stelle hanno portato il tema delle criticità legate alla sanità locale.

