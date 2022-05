Fiv-Ministero dell’Istruzione: il progetto VelaScuola si aggiorna

Imperia. E’ stato siglato il protocollo che promuove il progetto VelaScuola FIV in collaborazione con il Ministero dell’istruzione: un aggiornamento in termini tecnologici dei suoi contenuti e proposte didattiche. La Federazione Vela, sempre attenta alle esigenze della scuola che si rinnova ridefinisce un accordo che – possiamo dire – giunge alla sua versione 2.0; FIV è la prima Federazione ad avere firmato il nuovo protocollo con il Ministero dell’Istruzione. Aspetto importante è quello dell’inclusione che diventa un tema centrale per educare, attraverso la pratica sportiva in classe: empatia, accoglienza, tolleranza e diversità sono parole e concetti chiave.

