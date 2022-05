Franciosi al congresso Uiltrasporti: “Il porto ha necessità e dovere di convivere con le altre realtà produttive”

“Sostegno al porto di Spezia senza alcun tentennamento. Dagli anni ‘80 il porto ha portato ricchezza alla città, come nel 1860 fece l’arsenale.

Bisogna pertanto consolidare i risultati ottenuti. I vantaggi del porto vanno rafforzati con l’apporto delle infrastrutture”. Lo ha detto questa mattina nel corso dei lavori del congresso provinciale Uiltrasporti Antonella Franciosi, candidata sindaca per Spezia riformista alle prossime elezioni amministrative.

“Vado fiera di appartenere ad una forza politica che ha sostenuto fortemente il progetto della ferrovia Pontremolese e lo ha reso realizzabile davvero. Oggi – ha dichiarato l’esponente di Italia viva – c’è la possibilità di realizzare il tratto Parma-Vico Fertile e c’è un progetto di fattibilità per la galleria di valico. Infine il terzo lotto della variante Aurelia – che grazie al commissariamento sta finalmente procedendo – e rappresenta un’opera altrettanto indispensabile.

Non può esserci contraddizione tra porto e città.

Sono necessari dunque gli investimenti portuali, così come è fondamentale il fattore umano, dovuto al contributo di donne e uomini che lavorano in porto e nell’indotto.

In tutto questo quadro si inserisce il lavoro competente e responsabile del sindacato.

Il porto ha la necessità e il dovere di convivere con le altre realtà produttive del nostro Golfo, a partire dall’importanza dei mitilicoltori.

Indispensabile oggi sono i mestieri collegati allo sviluppo portuale. Ecco perché ritengo fondamentale investire sulla formazione delle nuove professionalità. La digitalizzazione e la cybersicurezza saranno la prossima sfida, di supporto alle tradizionali professioni come quella degli autotrasportatori, per i quali abbiamo sostenuto una battaglia per ottenere un provvedimento teso a calmierare il costo delle patenti per nuovi autisti”, ha concluso Franciosi.

