Furletti confermato segretario generale provinciale di Uiltrasporti: “Dedico il mio congresso agli Oss che rischiano di perdere il lavoro”

Marco Furletti è stato rieletto all’unanimità segretario generale Uiltrasporti La Spezia nell’ambito del XI Congresso territoriale Uiltrasporti “Ridare dignità al Paese, alle persone, al lavoro”.

La segreteria territoriale eletta oggi è composta da: Giuseppe Ponzanelli, Mirco Lamberti, Paolo Ricciardi, Marco Gaeta, Amelia Ferrara, Giuseppe Toscano. La relazione di Marco Furletti si è concentrata sul valore del lavoro e delle persone. Rappresentanza, valore ai contratti nazioni, no al dumping contrattuale, cultura della sicurezza sul lavoro per sensibilizzare imprese e lavoratori, investimenti in infrastrutture, riforme per il buon lavoro: “Senza sviluppo sociale non esiste sviluppo economico – ha spiegato Furletti -. Inclusione, coesione e dignità sono elementi indispensabili che non possono mancare ai tavoli di confronto anche sul territorio. Un solo posto di lavoro vale oro per noi della Uil, per questo dedico il mio congresso alle Oss ex Coopservice che rischiano di perdere il lavoro a fine mese”.

