Il trofeo del Giro in treno da Spezia a Genova

Il Trofeo Senza Fine che sarà consegnato al vincitore del Giro d’Italia 2022 ha viaggiato oggi su un treno Pop con una livrea rosa in onore della più antica e prestigiosa gara ciclistica italiana. Il treno straordinario allestito in occasione della dodicesima tappa della 105a edizione del Giro è partito dalla Spezia con arrivo a Genova Brignole alle 14.27 da dove ha poi raggiunto per le premiazioni il punto di arrivo della tappa Parma-Genova, passata anche sul Ponte San Giorgio e vinta da Stefano Oldani. A fare gli onori di casa – o meglio, del treno – erano presenti, per Trenitalia, Luigi Corradi, Amministratore Delegato, Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale e Giovanna Braghieri, Direttore Regionale Liguria insieme a Gianni Berrino, Assessore ai Trasporti e Turismo della Regione Liguria. Presenti a bordo Paolo Bellino, Amministratore Delegato RCS Sport insieme ad ospiti e ciclisti professionisti. Il trasferimento del Trofeo è una delle iniziative di Trenitalia per il Giro d’Italia, di cui quest’anno la società di trasporto è Official Green Carrier.

