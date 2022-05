Incendio in una rimessa, colonna di fumo nero visibile fino in Val di Magra. Fiamme sotto controllo

Una colonna di fumo nero visibile da più punti della città fino in Val di Magra ha fatto scattare l’allarme. Stando a quanto si apprende un incendio, di vaste dimensioni, si è sviluppato da un rimessaggio barche in Via Pitelli. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato e in pochi minuti la situazione è tornata sotto controllo ma le opere di bonifica e smassamento proseguiranno. L’odore acre della plastica e di benzina bruciati hanno invaso l’intero quartiere e la zona circostante. Sul posto è presente anche la Polizia locale per monitorare la viabilità stradale. Le cause sono in fase di accertamento.

