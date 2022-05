Lotta alla cecità: anche alla Spezia la terza fase del giro d’Italia per una “Vista in Salute”

Fa sosta in Liguria la Campagna Nazionale di Prevenzione delle Malattie della retina e del nervo ottico, con tappe a Genova (19, 20 e 21 maggio, in Calata Vignoso – Museo del Mare), Chiavari (22,23 e 24 maggio, in piazza Nostra Signora dell’Orto) e La Spezia (25,26 e 27 maggio, in Piazza Europa). Un progetto itinerante a sostegno della prevenzione contro le malattie oculari, avviato nel 2019 che ha subìto alcune sospensioni a causa della pandemia, ma che si completerà, dopo aver coinvolto tutte le regioni italiane, entro il prossimo mese di luglio. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, prevede la presenza nelle tre città della Regione, dalle 10 alle 18, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati apersone di età superiore ai 40 anni. La tappa in Liguria è stata presentata oggi a Genova, proprio nell’area antistante la struttura mobile, nel corso di una conferenza stampa introdotta dal introdotta da Giorgio Ricci, Direzione Nazionale IAPB Italia Onlus, che ha sottolineato: “…la vista è un bene prezioso, un enorme patrimonio che ereditiamo e dobbiamo imparare e preservare sin da bambini. Da essa ci giunge oltre l’80 per cento delle informazioni che ci pervengono dall’ambiente circostante. Trascurarla potrebbe compromettere irreparabilmente la nostra autonomia e indipendenza.

