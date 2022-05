Marchetti torna al Picco per dirigere Spezia-Napoli

Seconda direzione al Picco domenica per l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, scelto dall’Aia per dirigere Spezia-Napoli in programma alle 12.30. Il fischietto laziale – che aveva arbitrato anche Spezia-Fiorentina a febbraio – sarà coadiuvato dagli assistenti Francesca Di Monte della sezione di Chieti e Marco Trinchieri della sezione di Milano. Quarto Ufficiale sarà Ivan Robilotta di Sala Consilina. Al Var, Luca Banti di Livorno. Avar, Davide Ghersini di Genova.

