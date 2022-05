Non una di meno, presidio per l’anniversario della 194

Presidio di Non una di meno La Spezia domenica prossima dalla Zona Fuxia. “Il 22 maggio – spiega Nudm La Spezia – scenderemo in piazza perché vogliamo ribadire che la nostra autodeterminazione sessuale e riproduttiva non si tocca, che sul nostro piacere, sulla nostra salute, sulle nostre scelte e sui nostri corpi decidiamo noi! Ci troveremo domenica mattina alle ore 11 presso la Zona Fuxia (via del Torretto, scalinata Giancarlo Fusco) per un presidio statico in occasione dell’anniversario della Legge 194. Questo momento sarà occasione di rivendicazione collettiva e produzione di un discorso politico urgente con realtà attive sul territorio e con cui da anni tessiamo una rete. Presenteremo la Guida all’interruzione volontaria di gravidanza, un kit autoprodotto da Nudm La Spezia per rispondere alla necessità di informazione e orientamento e i dati della nostra mappatura dal basso dell’obiezione di coscienza in Liguria. L’aborto non può e non deve essere un percorso a ostacoli”.

... » Leggi tutto