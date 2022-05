Ottimi risultati per la Ginnastica Riviera dei Fiori in Lombardia

Taggia. Domenica 15 maggio a Chiari (BS) si è svolta la 4ª prova regionale del campionato di ginnastica ritmica AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) della Lombardia alla quale ha partecipato anche la Liguria. L’intento della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori era quello di fare un’esperienza di gara significativa contro ginnaste di una regione tra le più forti in Italia, in una stagione ‘complicata’ che ha visto scendere in pedana le ginnaste della sezione silver avanzato e gold.

