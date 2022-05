Poetry slam: le poesie volano sulle ali dell’Albatros!

Dopo la lunga pausa dovuta al covid tornano ad animare le notti spezzine le gare di poesia. Sono i poetry slam, competizione-spettacolo in cui gli autori si sfidano declamando i propri versi e sottoponendoli al giudizio di una giuria composta da rappresentanti del pubblico. Un format nato in America negli anni ottanta, che sta negli ultimi anni riscuotendo un successo crescente in tutta Europa, Italia compresa. Basti pensare che nel nostro paese, ogni anno, si organizzano oltre trecento poetry slam, raggruppati in un vero e proprio torneo nazionale, gestito dalla LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Da Torino a Bari, da Cagliari a Roma, in quasi tutte le città dello stivale spuntano nuove date di questo campionato della poesia. E il Golfo dei Poeti non poteva certo mancare a quest’appello. Grazie all’opera dei Mitilanti, il collettivo di giovani autori spezzini, da sempre attivo nella promozione della poesia, la nostra città è, da anni, teatro di uno degli eventi più noti del paese, il Senti Che Muscoli Slam Poetry!, nome che, come è tipico nel lavoro dei Mitilanti, vuole rimarcare un forte legame col territorio: il poetry slam, sì, ma in salsa tipicamente spezzina!

