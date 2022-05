Questione rifiuti: critica l’opposizione a Diano Marina

Diano Marina. Sulla questione rifiuti si scalda il consiglio comunale; dopo la presentazione della delibera sul tema TARI (che dovrà essere pagata in 3 rate) da parte dell’assessore Sandre che ha comunicato la scelta del Sistema 1 per mantenere contenuti i costi per i cittadini; é intervenuto il consigliere Parrella che ha criticato aspramente l’amministrazione per la gestione dei rifiuti urbani soprattutto in vista della stagione turistica alle porte.

... » Leggi tutto