Spezia al lavoro sotto il sole del Picco, ancora a parte Hristov e Colley

Allenamento in un Picco caldo e assolato questa mattina per lo Spezia che domenica chiuderà il campionato in tutto relax affrontando il Napoli con la salvezza già in tasca. Dopo il consueto riscaldamento il gruppo guidato da Thiago Motta ha svolto una seduta a base di torelli, esercitazioni e partitella finale. Del gruppo hanno fatto parte anche Nzola e Ferrer rientrati regolarmente mentre Hristov e Colley hanno proseguito il loro iter personalizzato e Bastoni si è sottoposto a terapie. Domattina penultimo allenamento stagionale sempre in viale Fieschi.

