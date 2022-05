Antitrust, Assoutenti: «Via libera a rimborsi per ritardi da cantiere, resta problema dei casi pregressi in Liguria»

Genova. «La sanzione da 10mila euro inflitta dall’Antitrust ad Aspi per i casi di grave disagio alla fruibilità del servizio autostradale è un “benevolo” invito ad Aspi a fare di più, e in tal senso vigileremo sul comportamento della società e sui futuri disservizi che, in vista del periodo estivo, si registreranno sulla rete autostradale, specie in Liguria, per verificare con mano come saranno applicati i rimborsi in favore degli automobilisti». Lo afferma Assoutenti in merito al via libera dell’Antitrust al cashback dei pedaggi.

