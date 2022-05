Aumentano i ricoveri nello Spezzino, i casi in provincia sono 1.753

Sono 952 i nuovi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24ore con 5.879 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 98, Savona 76, Genova 310, La Spezia 106. Non riconducibili alla residenza in Liguria 2. Il bollettino odierno riporta anche un decesso avvenuto a Pietra Ligure che porta a 5.312 le vittime in Liguria da inizio pandemia di cui 604 nella nostra provincia dove i casi attivi sono 1.753 su 11.326 a livello regionale. Stabile invece la situazione negli ospedali liguri dove rispetto a ieri si registra un solo ospedalizzato in più per un totale di 202 con 8 terapie intensive. Sono invece 6 i nuovi ricoverati nello Spezzino dove i letti occupati sono 30 di cui due nel reparto dei più gravi. I guariti nelle ultime 24ore infine sono 936 per un numero complessivo di 427.950 da inizio emergenza.

